Cristiano Ronaldo acordou transferência para a Juventus

RTP Comentários 10 Jul, 2018, 16:37 / atualizado em 10 Jul, 2018, 18:19 | Liga dos Campeões

Depois de muita especulação é oficial a mudança de Cristiano Ronaldo de Madrid para Turim. Depois de nove anos a representar o colosso da capital espanhola, CR7 vai mudar-se para Itália no grande negócio deste verão.



Em causa estão mais de 100 milhões de euros de transferência, um valor um pouco mais alto do que aquele que Florentino Pérez gastou para adquirir o passe de Cristiano Ronaldo em 2009, quando o jogador se mudou do Manchester United para o Real Madrid. O capitão português vai receber 30 milhões de euros por temporada, num acordo que quatro anos com o heptacampeão italiano.



Para além do registo de títulos coletivos, Ronaldo juntou à coleção de distinções individuais quatro Bolas de Ouro (já tinha vencido uma no Manchester United), três Botas de Ouro, dois prémios The Best, da FIFA, e recebeu ainda o prémio de jogador do século, prémio atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol.



Real Madrid confirmou transferência





A poucos minutos das 17h00, o Real Madrid emitiu um comunicado em que confirmou o acordo com a Juventus para a transferência do capitão português para Turim.





"O Real Madrid comunica que, atendendo à vontade expressa pelo jogador Cristiano Ronaldo, chegou a acordo para a sua transferência para a Juventus".



O clube merengue, casa de Cristiano Ronaldo nos últimos nove anos, expressou agradecimento pelo trabalho desenvolvido pelo português e desejou-lhe felicidades para a nova etapa em Itália.



"Hoje o Real Madrid quer expressar o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial".



O tricampeão europeu lembrou os títulos conquistados por Cristiano Ronaldo e enalteceu o espírito de entrega, trabalho, responsabilidade, talento e superação, sem deixar de parte os números que Ronaldo deixou em Madrid.



"Converteu-se no máximo goleador da história do Real Madrid com 451 golos em 438 jogos. Num total de 16 títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões, três delas consecutivas e quatro nas últimas cinco temporadas"



"A título individual, com a camisola do Real Madrid ganhou quatro Bolas de Ouro, dois The Best e três Botas de Ouro entre muitos outros prémios".



Ronaldo despede-se dos Madridistas





Logo após a confirmação do Real Madrid, Cristiano Ronaldo publicou uma carta a despedir-se do Real Madrid e dos adeptos.





"Estes anos no Real Madrid, e nesta cidade de Madrid, foram sido possivelmente os mais felizes da minha vida. Apenas tenho sentimentos de agradecimento para este clube, para os adeptos e para esta cidade. Apenas posso agradecer a todos vocês pelo carinho e afeto que recebi".



Apesar da declaração de amor ao Real Madrid e seus adeptos, Cristiano Ronaldo explicou que chegou a altura de abraçar um novo desafio e que pediu ao campeão europeu para aceitar o pedido de transferência para a Juventus.



"Lamento e peço a todos, e especialmente aos nossos seguidores, que por favor me compreendam".



"Foram nove anos absolutamente maravilhosos. Foram nove anos únicos. Foram para mim tempos emocionantes, repletos de consideração ainda que duros porque o Real Madrid é de uma grande exigência, mas sei muito bem que não poderei esquecer que aqui desfrutei do futebol de uma maneira única".



Cristiano Ronaldo relembrou também a relação que manteve com a equipa que esteve a seu lado. Destacando os "jogadores fabulosos" com que partilhou o balneário do Santiago Bernabéu e uma massa adepta que permitiu vencer quatro Ligas dos Campeões nos últimos cinco anos, CR7 não deixou de lado as conquistas individuais enquanto jogador Blanco.



"O Real Madrid conquistou o meu coração, e o da minha família, e por isso mais que nunca quero dizer obrigado: obrigado ao clube, ao presidente, staff, aos meus companheiros, a todos os técnicos, médicos, fisioterapeutas e trabalhadores incríveis que fazem com que tudo funcione".



Numa carta de despedida a um clube que representou durante nove épocas, Ronaldo agradeceu de forma incessante aos adeptos que deixa em Madrid e ao futebol espanhol, onde conseguiu defrontar "grande jogadores".



"Refleti muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo. Vou-me embora mas esta camisola, este escudo e o Santiago Bernabéu continuarei a seguir, sentindo-os sempre como algo meu esteja onde estiver".

Juventus anuncia chegada de CR7





Depois do anúncio oficial do Real Madrid foi a vez da Juventus dar as boas-vindas à nova contratação. A equipa de Turim revelou que o vínculo do jogador português é de quatro anos e vai durar até 2022.





@cristiano #CR7JUVE Uma publicação partilhada por Juventus Football Club (@juventus) a 10 de Jul, 2018 às 9:56 PDT





Em termos de montantes financeiros, a Vecchia Signora confirmou a chegada de Cristiano Ronaldo numa transferência a rondar os 100 milhões de euros, a serem pagos em duas tranches.







O clube heptacampeão de Itália vai ter de pagar mais 12 milhões de euros que se referem ao mecanismo de solidariedade e outras taxas.



O Manchester United, clube que Ronaldo representou de 2003 a 2009 vai receber 2,5 milhões de euros, sendo que o Sporting e o Nacional da Madeira também vão receber verbas relativas à ida de Ronaldo para Turim.



Os Leões vão encaixar 2,25 milhões de euros, enquanto o Nacional vai ganhar 250 mil euros.



Termina assim uma página da carreira de Ronaldo e da história do Real Madrid. Enquanto esteve em Espanha, Cristiano Ronaldo afigurou-se como a principal figura dos. O jogador participou em 438 jogos e marcou 450 golos, aos quais juntou 119 assistências.Em nove temporadas, destaque para os títulos ganhos por Ronaldo. A começar por duas Ligas Espanholas (com Mourinho e Zidane), Ronaldo venceu também quatro Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias, duas Taças do Rei, duas Supertaças Espanholas e três Mundiais de Clubes.