Curiosidades sobre a 26ª Edição Liga Campeões

RTP 12 Set, 2017, 12:00 / atualizado em 12 Set, 2017, 12:09 | Liga dos Campeões

Taça/Liga dos Campeões (1955-2017)



- Vamos para a 26ª edição da Liga dos Campeões.



- São 124 jogos até à final de Kiev! Só há 1 clube ucraniano, Shaktar Donetsk, presente na Liga dos Campeões.



- Dos 32 clubes, duas estreias, RB Leipzig (Ale) e Qarabag (Azerbeijão)



- Portugal vai estar representado pela 6ª vez com 3 clubes. Mais só a Inglaterra (com 5) e a Espanha (4)



- Sporting vai para a 8ª presença…

- Benfica vai para a 13ª presença….

- O Porto vai para a 22ª presença!!!



CURIOSIDADES:



- Portugal pelo 8º ano consecutivo parte com duas ou mais equipas na L.C.



- São 17 os países representados.



- O Real Madrid vai participar pela 21ª época seguida e detém o recorde que anteriormente era partilhado com o Manchester United.



- Man. United regressa depois de 2 anos ausente da L.C.



- FC Porto, Barcelona e Real Madrid serão as primeiras equipas a chegar às 22 participações na fase de grupos da prova;



- Casillas com 164 jogos é o jogador com mais jogos na L.C.



- Mais títulos:



- Real Madrid-12

- Milan – 7

- Liverpool – 5

- Bayern Munique-5

- Barcelona 5 … - Benfica e Porto - 2



- 27 anos depois um clube voltou a vencer a liga dos campeões duas vezes consecutivas… Real Madrid.

O último tinha sido o Milan em 1988/89 e 1989/90.



POR PAÍSES TCE / LC:



- Espanha-17; Itália-12; Inglaterra-12 …. Portugal-4



- Nos últimos 4 anos … 2 vencedores diferentes e … sempre para o mesmo país!!



2014-Real Madrid, 2015-Barcelona, 2016-Real Madrid, 2017-Real Madrid



- Inter, Ajax e Milan – grandes ausências (de campeões em titulo)



- Só dois treinadores portugueses venceram a TCE/LC … Artur Jorge e José Mourinho (2x).



- Vamos ter presentes … 6 treinadores portugueses: Jorge Jesus, Leonardo Jardim, Rui Vitória, José Mourinho, Sérgio Conceição e Paulo Fonseca



JOGADORES FANTÁSTICOS (e já com alguns anos de LC) QUE NUNCA VENCERAM A L.C.:



- Ibrahimovic, Cavani, Buffon, Fabregas, Aguero, David Silva, Lewandowski, De Rossi, A. Vidal, Alexis Sanchez, Ozil …



Algum deles conseguirá este ano?