Dani: Ajax e Benfica gostam de jogar futebol

23 Out, 2018 | Liga dos Campeões

Dani conhece como ninguém as equipas do Ajax e do Benfica | these football times

O início do desafio está marcado para as 20h00, no Johan Cruijff Arena. O relato é na Antena 1.





O ex-médio que jogou na equipa holandesa entre 1996 e2000 e se transferiu depois para o Benfica, entrevistado pelo jornalista Nuno Matos, começou por considerar que o atual Ajax “talvez seja o melhor das últimas duas/três décadas”.









Dani admitiu ainda que a equipa holandesa “neste momento está a passar por uma fase muito boa, a jogar bom futebol, a ser competitiva e sonha com o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões”.O ex-futebolista disse que antes do jogo começar “é subjetivo e prematuro dizer como o Benfica deve encarar o jogo” mas lembrou que “o Ajax privilegia a posse de bola, a boa capacidade de passe e tenta fazê-lo próximo da perfeição”.Convidado a falar da equipa holandesa o antigo jogador destacou “um coletivo soberano” embora tenha colocado a ênfase em termos individuais para “o n.º 10, o marroquino Mazraoui e o médio Schone”.Sobre as hipóteses de sucesso do Benfica neste jogo Dani lembrou que o trunfo da equipa encarnada passará pela otimização das transições e na eficácia com que obrigará o Ajax a errar”.O ex-internacional terminou o seu raciocínio com palavras de esperança para a equipa portuguesa ao afirmar: “Não é impossível são duas equipas que gostam de jogar futebol, o Ajax parece estar melhor mas o Benfica apresenta resultados”.