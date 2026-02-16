Dedic e Aursnes aptos no Benfica para defrontar Real Madrid

No Benfica Campus, no Seixal, os dois jogadores, que tinham falhado a visita ao Santa Clara (triunfo por 2-1), na sexta-feira, juntaram-se ao plantel sob as ordens do treinador José Mourinho e podem ser utilizados na partida com os espanhóis.



Por outro lado, o guarda-redes Samuel Soares mantém a integração progressiva e foi rendido na sessão por Ricardo Ribeiro, habitual guarda-redes da equipa B, ao passo que Nuno Félix e João Veloso seguem em tratamento das respetivas lesões.



Por terem participado na vitória do Benfica B face ao Felgueiras, por 4-2, no sábado, os jovens Daniel Banjaqui, Joshua Wynder, Gonçalo Oliveira, Diogo Prioste, João Rego e Henrique Araújo fizeram recuperação, ao contrário de José Neto e Anísio Cabral.



O médio Richard Ríos também integrou, aparentemente a 100%, os trabalhos dos ‘encarnados’, enquanto o defesa direito Alexander Bah, de volta após prolongada lesão, treina igualmente há alguns dias, mas ainda longe da sua melhor forma física.



Em relação ao embate da última jornada da fase de liga, no qual o Benfica garantiu o play-off com um triunfo por 4-2 frente ao mesmo adversário, selado com um golo do guarda-redes Trubin aos 90+8 minutos, Mourinho conta também com os reforços de inverno Sidny Cabral e Rafa, já inscritos na competição.



Depois do treino, que teve os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, José Mourinho e o avançado Vangelis Pavlidis farão a conferência de imprensa de antevisão ao duelo, a partir das 14:00, no auditório do Benfica Campus, no Seixal.



O Benfica recebe os espanhóis do Real Madrid na terça-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida a contar para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, que contará com a arbitragem do francês François Letexier.