Derlei acredita na força coletiva do FC Porto frente ao Mónaco

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 12:26 / atualizado em 06 Dez, 2017, 12:26 | Liga dos Campeões

FC Porto e Mónaco jogam esta quarta-feira, a partir das 19h45, em encontro do Grupo G, da fase de grupos, da Liga dos Campeões.



Os “dragões” precisam de uma vitória que garanta a passagem aos oitavos de final da liga milionária.



Derlei avalia as duas equipas e considera que o coletivo dos azuis e brancos é mais forte: “O grupo é muito forte, ninguém se destaca e todos marcam golos”.





A superioridade do FC Porto ficou evidente no jogo da primeira mão em que os portistas triunfaram no terreno do adversário, por 3-0, embora o ex-futebolista dos portistas reconheça que o Mónaco tem excelentes jogadores como João Moutinho e Falcao.Agora que as duas equipas já se conhecem melhor é natural, na opinião do antigo avançado, que o FC Porto possa repetir o triunfo alcançado a 26 de setembro último.Derlei que guarda excelentes recordações dessa final de 2003/04 enaltece o trabalho feito pelo treinador Sérgio Conceição para que não se perceba o nível financeiro existente entre o clube azul e branco e os outros emblemas europeus com maior poderio financeiro.Sobre a boa época que os compatriotas Felipe e Alex Telles estão a realizar na equipa portista o antigo “dragão” não se mostra surpreendido mas coloca muitas dúvidas sobre a hipótese que ambos possam ter de, a breve prazo, representarem a seleção do Brasil.