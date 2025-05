Dia de campeões

À semelhança do PSG, que perdeu a única final que disputou, em 2019/20, em Lisboa, frente ao Bayern Munique (dono do estádio onde procurará hoje um desfecho melhor), também o quarteto português da equipa francesa, composto por Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, procura erguer o primeiro troféu na ‘Champions’.



A história europeia do Inter Milão é substancialmente mais rica: os italianos venceram a principal prova continental de clubes em 1963/64, 1964/65, numa final frente ao Benfica, e 2009/10, este sob o comando do treinador português José Mourinho, tendo perdido outras tantas finais, a última há apenas dois anos.



Se conquistar o título, algo que apenas foi conseguido por um clube francês, o Marselha, em 1992/93, a temporada da equipa treinada pelo espanhol Luis Enrique cobrir-se-á de uma glória sem precedentes, uma vez que já venceu também a Liga francesa e a Taça de França.



Os italianos, orientados por Simone Inzaghi, encaram Munique com a expectativa de escaparem a uma época frustrante, na qual perderam o título italiano na última jornada, para o Nápoles, e caíram nas meias-finais da Taça de Itália, perante o rival AC Milan, treinado pelo português Sérgio Conceição.



A atual edição, que contou com a participação de Benfica e Sporting, estreou um novo modelo competitivo, com a introdução de uma nova fase de liga, na qual o Inter Milão foi quarto classificado e o PSG apenas 15.º, tendo de passar por um play-off para prosseguir em prova.



Inter Milão e Paris Saint-Germain defrontam-se hoje na final da Liga dos Campeões de 2024/25, em Munique, na Alemanha, em jogo com início às 20:00 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro romeno István Kovács.