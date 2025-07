Diretor-geral do Benfica considera Nice "o adversário mais desafiante" do sorteio

“Dentro dos potenciais adversários que estavam disponíveis no sorteio, este será, em teoria, o mais desafiante em termos desportivos. Tem um plantel interessante, uma mescla muito completa de jogadores jovens com jogadores também mais experientes. Uma equipa que vem também das top 5, uma das ligas mais importantes da Europa, mas obviamente vamos encarar com o otimismo possível”, considerou em declarações à BTV.



Mário Branco recordou que o adversário do Benfica ficou em quarto lugar na última edição do campeonato francês e reafirmou que o desejo do emblema ‘encarnado’ é estar na fase de liga da Liga dos Campeões.



“Nós queremos estar na fase de liga da 'Champions', o Benfica é uma equipa 'Champions' e, nessa perspetiva, é assim que vamos encarar o adversário”, concluiu o dirigente, que recentemente passou a integrar a estrutura dos ‘encarnados’, em substituição de Lourenço Coelho.



O Benfica, segundo classificado da I Liga portuguesa na época passada, vai visitar a Riviera Francesa na primeira mão, em 05 ou 06 de agosto, e recebe a equipa gaulesa na segunda mão, em 12 de agosto, no Estádio da Luz.



O vencedor desta eliminatória apura-se para os play-offs, a derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga da ‘Champions’, em que já está o bicampeão nacional Sporting.



As ‘águias’ procuram a quinta presença consecutiva na fase principal da prova ‘milionária’, sendo que na época passada atingiram os oitavos de final, em que foram eliminadas pelo FC Barcelona, na primeira edição com novo formato.