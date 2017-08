Empresário de Neymar confirma que PSG vai pagar cláusula de rescisão

RTP 02 Ago, 2017, 15:50 | Liga dos Campeões

O empresário do jogador tem tratado de todos os detalhes da transferência do internacional brasileiro, que se vai tornar na mais cara de sempre. Wagner Ribeiro confirmou que o PSG vai pagar a cláusula de rescisão de Neymar, que vai ser apresentado ainda esta semana em Paris.



"O PSG pagará a cláusula de Neymar e vai apresentá-lo no final da semana", declarou Wagner Ribeiro no aeroporto de El Plat, onde vai desembarcar para a capital francesa, juntamente com o jogador e o pai.



O FC Barcelona confirmou na manhã desta quarta-feira que o jogador esteve no balneário do clube blaugrana para se despedir dos colegas e solicitou ser dispensado da sessão de treino de hoje. Ernesto Valverde anuiu e o clube catalão confirmou a ausência do internacional brasileiro.

A nota do Barcelona



Num comunicado do FC Barcelona, o clube anunciou que o jogador pediu para sair tendo em vista juntar-se ao Paris Saint-Germain, lembrando que a saída de Neymar está dependente do pagamento da cláusula de rescisão.



"O jogador Neymar Jr., acompanhado pelo seu pai e representante, comunicou ao FC Barcelona esta manhã a sua decisão de sair do clube, numa reunião nos escritórios do clube. Perante este posicionamento, o clube remeteu para a cláusula de rescisão do seu contrato em vigor, que é de 222 milhões de euros desde 1 de julho e deverá ser paga na totalidade", pode ler-se.



Assim, está cada vez mais perto de ser concretizada a maior bomba do atual mercado de transferências. Neymar está prestes a sair do Barcelona, onde era acompanhado no ataque blaugrana por Leo Messi e Luís Suárez, em que foi celebrizado o trio ‘MSN’.

Oito títulos



O jogador vai ser protagonista da transferência mais cara do futebol, custando aos cofres do Paris Saint-Germain uma verba a rondar os 222 milhões de euros, tornando-se na principal referência do clube parisiense.



Neymar jogou as últimas quatro épocas no FC Barcelona, depois de uma transferência polémica vindo do Santos. O jogador de 25 anos foi uma das principais referências do ataque blaugrana, onde marcou 105 golos e realizou 80 assistências nas 186 partidas em que representou o clube catalão.



O jogador brasileiro venceu oito títulos, entre os quais se contam duas Ligas Espanholas, três Copas do Rey, uma Liga dos Campeões e um Campeonato Mundial de Clubes.