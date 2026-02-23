Especialistas divergem sobre motivos da suspensão provisória de Prestianni

“Estamos no curso de uma investigação, de um inquérito levado a cabo pela UEFA, em que, em face do texto do comunicado, haverá indícios suficientes ou relevantes da prática de um ilícito disciplinar por parte de Prestianni”, afirmou à Lusa o professor universitário de direito do desporto, Alexandre Miguel Mestre, numa resposta escrita.



O advogado sublinhou que o comunicado da UEFA fala em “comportamentos discriminatórios”, sem mencionar explicitamente racismo.



Alexandre Miguel Mestre admitiu que a suspensão preventiva terá sido aplicada ao abrigo do artigo 49 que “dá guarida a medidas provisórias (…) para a manutenção da disciplina desportiva, evitar prejuízos irreparáveis ou mesmo razões de segurança”.



O especialista ressalvou, no entanto, que desconhece a prova recolhida até ao momento – documental ou testemunhal – e, por isso, evitou tirar conclusões definitivas.



Por sua vez, o especialista em direito do desporto Lúcio Miguel Correia considerou que a suspensão provisória resulta de uma avaliação preliminar que aponta para uma futura condenação disciplinar.



“Essa suspensão provisória tem a ver com o facto de o instrutor da UEFA ter reunido prova suficiente para garantir um alto índice de probabilidade de sanção futura”, explicou, precisando que a medida não constitui um castigo formal, mas “uma antecipação de uma pena que quase de certeza irá ocorrer”.



O especialista disse ainda que a UEFA não tem seguido os princípios da presunção de inocência.



“A UEFA tem-se baseado numa prova circunstancial, que não é aquilo que pedimos em Portugal. Não é necessário fazer prova cabal de quem disse o quê”, explicou, acrescentando que tanto o relatório do árbitro como a prova testemunhal têm um peso determinante.



Já o especialista em direito desportivo Gonçalo Almeida referiu que a medida poderá ter sido motivada por razões de segurança e proteção.



“Este tipo de medidas provisórias está perfeitamente respaldado no Regulamento Disciplinar da UEFA”, declarou, sublinhando que a suspensão serve para “assegurar a administração da justiça, manter a disciplina desportiva, evitar danos irreparáveis ou atuar por razões de segurança e proteção”.



Para Gonçalo Almeida, o contexto do caso – marcado por grande visibilidade internacional e pela sensibilidade do tema do racismo – pode ter pesado na decisão.



“Atendendo à repercussão mundial desta situação, não só pela questão do racismo, mas também pelos atletas envolvidos, pelos clubes e pela competição, a UEFA poderá ter optado por esta suspensão provisória para efeitos de segurança, tanto para os intervenientes como para o público no jogo de quarta-feira”, observou.



O especialista rejeita, porém, que a medida implique uma condenação futura.



“Isto não quer dizer que estejamos já a antever uma decisão condenatória. Pode ter sido somente por questões de segurança”, vincou.



Ainda assim, admite que o ‘feedback’ do instrutor do processo e a prova recolhida até ao momento possam ter tido algum peso, embora considere improvável que a decisão tenha sido tomada com base numa antecipação da culpa.



“Existe a presunção de inocência e não de culpabilidade. O jogador pode perfeitamente ser absolvido”, esclareceu, alertando, todavia, também para o risco de um eventual dano irreparável caso a suspensão fosse aplicada como antecipação de pena e o jogador viesse a ser ilibado.



Para o advogado, ser impedido de participar num jogo da Liga dos Campeões e depois não haver forma de voltar atrás “criaria um dano irreparável”.



Os especialistas lembraram ainda que o Benfica pode recorrer da suspensão provisória – que o clube já anunciou que vai fazer – para o Comité de Recursos da UEFA, embora dificilmente com efeito útil antes do jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’.



Na passada terça-feira, na primeira mão do play-off, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.