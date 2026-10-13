Farioli alerta para exigência do Betis e confirma Samu e Zaidu disponíveis

"Tanto o Samu como o Zaidu viajaram connosco para jogar se ou quando for preciso. Não vieram apenas para nos fazerem companhia", afirmou o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da segunda jornada da fase de liga da competição, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

Farioli reconheceu que os `dragões` terão pela frente um adversário em bom momento, destacando a qualidade individual e coletiva dos andaluzes, orientados pelo chileno Manuel Pellegrini.

"O Betis, tal como nós, é uma equipa que joga cara a cara e que quer vencer. Eles estão em boa forma, têm feito exibições de grande nível na Liga espanhola e vêm de uma sequência impressionante de resultados. Além disso, são dirigidos por um grande treinador, que tem mais de 1.200 jogos enquanto profissional", salientou.

Neste momento, os sevilhanos ocupam o terceiro lugar do campeonato espanhol, com 19 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid, segundo, e a cinco do líder FC Barcelona.

Entre as dificuldades para a partida, Farioli apontou o estado do relvado, que considerou abaixo das expectativas para um recinto que acolhe jogos da principal competição europeia de clubes.

"Fiquei surpreendido, porque esperava encontrar um relvado em melhor estado num estádio de uma equipa da Liga dos Campeões, mas sabemos que o Real Betis tem a capacidade de fazer com que o relvado pareça bom o suficiente para jogar um bom futebol", observou.

O técnico abordou ainda a ausência do defesa Jan Bednarek, que cumpre o último de dois jogos de suspensão, considerando-o importante pelo contributo desportivo e pela liderança no balneário, mas mostrou-se confiante nas alternativas disponíveis, nomeadamente no regresso de Nehuén Pérez.

"A ausência do Bednarek é muito relevante pelo impacto que ele tem na equipa, não só desportivamente, mas como líder. Contudo, o Nehuén Pérez está de volta, treinou a semana toda connosco e está disponível para jogar", explicou.

O italiano não esqueceu o simbolismo da deslocação a Sevilha, que representa o regresso a um estádio onde os `azuis e brancos` conquistaram a Taça UEFA, em 2003, numa final disputada diante do Celtic.

"Falei com o presidente [André Villas-Boas] sobre a final de Sevilha, não agora, mas há uns tempos. Ainda temos o jantar de hoje e o almoço de amanhã para partilhar algumas memórias e para acender a faísca", revelou.

O FC Porto, que perdeu o primeiro encontro na `Champions`, diante do Manchester City, defronta o Betis, que regista já três pontos, na quarta-feira, a partir das 20:00 (21:00 locais), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, sob arbitragem do francês Clément Turpin.