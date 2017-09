FC Barcelona confirma ausência de Dembélé até 2018

Lusa 19 Set, 2017, 15:34 | Liga dos Campeões

“Ousmane (Dembelé) foi operado com sucesso à rutura do tendão do bíceps femoral da coxa esquerda, sendo que o tempo estimado de ausência é de três meses e meio”, apontaram os ‘culés’, em comunicado.



No domingo, o ‘Barça’ já tinha comunicado que o tempo de paragem previsto para Dembelé seria de três meses e meio a quatro meses.



O internacional francês, contratado ao Borussia de Dortmund por 105 milhões de euros, mais 42 variáveis, lesionou-se na vitória frente ao Getafe (2-1), no sábado, e viajou para Helsínquia na segunda-feira para ser submetido a cirurgia àquela que é a primeira lesão grave da carreira.



O atleta, contratado aos alemães para suprir a lacuna deixada por Neymar, contratado pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, estará de fora até janeiro e vai falhar metade da temporada, o que inclui a fase de grupos da Liga dos Campeões e ainda, ao serviço da França, dois jogos de qualificações para o Mundial2018, frente a Bulgária e Bielorrússia.



O FC Barcelona é adversário do Sporting na Liga dos Campeões, com os espanhóis a visitarem Alvalade a 27 de setembro, na segunda jornada do grupo D, e a receberem a equipa de Jorge Jesus na sexta e última ronda, a 05 de dezembro.



As duas equipas venceram na estreia na ‘Champions’, com o FC Barcelona a bater em casa a Juventus (3-0), e o Sporting a vencer fora o Olympiacos (3-2).