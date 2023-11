FC Porto bate Antuérpia e fica perto de garantir continuidade na Youth League

Os jovens ‘dragões’ resolveram com rapidez a questão do vencedor em Vila Nova de Gaia, com golos marcados por Gonçalo Sousa, aos 14 minutos, Anhá Candé, aos 20, e Rodrigo Mora, aos 24, e os belgas só conseguiram reduzir perto do fim, aos 79, por intermédio de Gerard Vandeplas.



O FC Porto, vencedor da prova europeia que replica o modelo da Liga dos Campeões em 2019, desperdiçou muitas oportunidades de golo e o encontro terminou com o Antuérpia instalado nas imediações da área portista, sem, contudo, chegar a ser ameaçador.



O clube portuense manteve-se no segundo lugar, a três pontos do FC Barcelona, líder 100% vitorioso, e que, tal como os ‘azuis e brancos’, já assegurou, pelo menos, a presença no play-off de acesso aos oitavos de final, fase para a qual segue diretamente o vencedor do grupo.



Os espanhóis bateram hoje por 3-0 os ucranianos do Shakhtar Donetsk, que ocupam o terceiro lugar, a seis pontos do FC Porto, e dificilmente impedirão a equipa portuguesa de prosseguir na competição, enquanto o Antuérpia é o último classificado, ainda sem pontuar.