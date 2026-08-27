FC Porto e Sporting já conhecem rivais a enfrentar na Champions

Com um grupo de adversários mais exigente, o Sporting defronta outro clube da cidade de Manchester, desta vez em Alvalade, e regressa a Inglaterra, mas para o encontro frente ao Shakhtar Donetsk, que joga excecionalmente em Stamford Bridge. Raphinha estará de regresso ao estádio dos leões, em representação das cores do Barcelona.

Conheça os adversários das duas equipas na Liga dos Campeões:



FC Porto: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Nápoles (C), Feyenoord (F), Slavia Praha (C), LASK (F).



Sporting: Manchester City (F), Barcelona (C), Roma (F), Manchester United (C), Shakhtar Donetsk (F), Galatasaray (C), Lens (F), LASK (C).





O calendário completo com a ordem de embates só será divulgado no próximo sábado.







Composto por 36 equipas, as últimas sete apurando-se através do play-off de acesso à prova, o sorteio para a Liga dos Campeões 2026/27 estreou uma nova regra.



Esta edição da Liga dos Campeões marca o regresso dos dragões, após duas temporadas na disputa pela Liga Europa. É a primeira vez que o plantel atualmente orientado por Francesco Farioli marca presença no novo formato da competição, estreado em 2024.



O plantel leonino, por sua vez, cumpre a terceira participação consecutiva na Champions e procura superar a sua melhor trajetória, só alcançada em 1982/83 e em 2025/26.





O sorteio desta quinta-feira definiu os emparelhamentos que podem levar os dois emblemas portugueses à fase a eliminar da liga milionária.No Dragão será anfitrião dos encontros frente a Manchester City, PSV, Nápoles e Slavia Praha.Os homens de Rui Borges repetem dois adversários do FC Porto, nos confrontos frente a Manchester City e LASK Linz, que ultrapassou o Celtic noA partir deste ano, uma equipa não pode jogar em casa frente a um adversário que já tenha recebido no seu estádio nas fases de liga das duas épocas anteriores, evitando um terceiro encontro nas mesmas condições de “anfitrião-visitante”.