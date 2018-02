FC Porto reúne trunfos para contrariar o Liverpool

14 Fev, 2018, 08:49 / atualizado em 14 Fev, 2018, 08:50 | Liga dos Campeões

A partir das 19h45, no Estádio do Dragão, com transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1, azuis e brancos e "reds" começam a mostrar os argumentos que têm para tentar chegar aos quartos-de-final da "Champions".



Os "dragões", que já não podiam contar com o lesionado Danilo, também não farão alinhar o camaronês Vincent Aboubakar, ausente nos dois últimos encontros, mas já poderão contar com o defesa-central espanhol Marcano, recuperado de lesão. Ausente por castigo estará também Felipe.





O treinador dos portistas, Sérgio Conceição, está consciente que do outro lado estará uma equipa forte, com um orçamento elevado e espera que a sua equipa se apresente consistente.Do lado da equipa do Liverpool Emre está fora por acumulação de amarelos.O técnico dos "reds", Jurgen Klopp, fez a antervisão do encontro e destacou que o adversário tem uma boa mistura de futebol e luta e acrescentou que está convicto de que tudo se resolverá em Anfield Road.Os "dragões", que lideram a liga portuguesa, passaram a fase de grupos no segundo lugar, atrás dos turcos do Besiktas, pelo que lhes coube defrontar um vencedor de grupo e com a realização do primeiro jogo em casa.