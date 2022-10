FC Porto sem Pepe e João Mário nos 24 convocados para Bruges

Se o capitão Pepe é o único atleta no boletim clínico dos `dragões`, devido a uma entorse no joelho esquerdo, João Mário debelou no sábado uma contusão na coxa direita, mas continua indisponível, após ter completado uma série de três cartões amarelos na prova.

O central e o lateral-direito falharam mesmo o treino matinal do FC Porto, no Olival, em que Pepe fez tratamento, tendo João Mário cumprido trabalho específico com Wilson Manafá, João Marcelo e Fernando Andrade, trio que não está inscrito para a Liga dos Campeões.

Com os jovens Bernardo Folha e Gonçalo Borges integrados na comitiva, os `dragões` viajam de tarde para Bruges, onde, às 19:30 locais (18:30 em Lisboa), o treinador Sérgio Conceição e o defesa Fábio Cardoso projetam o encontro em conferência de imprensa.

O FC Porto, segundo colocado, com seis pontos, visita o surpreendente líder invicto Club Brugge, com 10, já apurado para os `oitavos`, na quarta-feira, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica, na quinta e penúltima jornada do Grupo B da principal prova europeia de clubes, com arbitragem do inglês Michael Oliver.

Mais tarde, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), o Atlético de Madrid, terceiro, com quatro pontos, defronta em casa o lanterna-vermelha Bayer Leverkusen, com três, sendo que o conjunto de Sérgio Conceição se qualifica já para a fase seguinte se bater o tricampeão belga e os espanhóis, do internacional português João Félix, não vencerem os alemães.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Zaidu e Wendell.

- Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Otávio, André Franco e Bernardo Folha.

- Avançados: Gabriel Veron, Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.