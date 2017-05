Felix Brych arbitra final da "Champions"

Mário Aleixo - RTP 12 Mai, 2017, 12:18 | Liga dos Campeões

Brych esteve anteriormente numa final europeia, quando, em 2014, dirigiu em Turim o jogo entre Benfica e Sevilha, da Liga Europa, que os espanhóis ganharam no desempate por grandes penalidades (3-2).



Na "Champions" o mais longe a que Felix Brych chegou foi a umas meias-finais, em 2011/12, num jogo em que o Chelsea venceu o FC Barcelona, por 1-0, numa edição em que os ingleses viriam a ser campeões europeus, batendo o Bayern Munique na final.



Este ano, o Real Madrid, equipa de Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão e que tem no seu palmarés 11 títulos europeus, tenta ser a primeira equipa a revalidar a "Champions" no seu atual formato.



A Juventus, duas vezes campeã, em 1985 e 1996, regressa a uma final duas épocas depois de ter perdido com o FC Barcelona, em 2014/15, no Estádio Olímpico de Berlim (3-1).



Damir Skomina na Liga Europa



Para a final da Liga Europa, que vai ser disputada a 24 de maio, em Estocolmo, entre os holandeses do Ajax e os ingleses do Manchester United, de José Mourinho, a UEFA escolheu o esloveno Damir Skomina, que estará na sua primeira final.



O Manchester United procura, como já disse o técnico português, vencer o troféu e garantir o apuramento direto para a Liga dos Campeões da próxima época, um dos proveitos que a segunda competição da UEFA garante ao vencedor.