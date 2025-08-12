Fenerbahçe apurado para o play-off da Liga dos Campeões

Depois do desaire por 2-1 nos Países Baixos, a formação de Istambul marcou pelo inglês Archie Brown (44), o colombiano Jhon Durán (45+2), o brasileiro Fred (55), o marroquino Youssef En Nesyri (83) e o brasileiro Talisca (90+5), depois de ter estado a perder com um tento do japonês Tsuyoshi Watanabe (41 minutos), que ainda 'bisou' para os visitantes (89).



No play-off, o Fenerbahçe receberá o Benfica ou o Nice, em 20 de agosto, e desloca-se à Luz ou a França, no dia 27, com o vencedor da eliminatória a seguir para a fase de liga da ‘Champions’.

