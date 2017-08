Mário Aleixo - RTP 22 Ago, 2017, 12:24 / atualizado em 22 Ago, 2017, 12:24 | Liga dos Campeões

Filipe Teixeira atribui favoritismo ao Sporting no confronto com o Steaua | bancada.pt

Steaua e Sporting defrontam-se esta quarta-feira na segunda mão do “play-off”, a partir das 19h45, depois do empate 0-0 no jogo da primeira mão, em Alvalade.



Em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos o jogador português mostrou-se honrado por ser uma referência do clube romeno e disse estar preparado, apesar dos seus 36 anos, para continuar a jogar.





Sobre o encontro de Bucareste admitiu tratar-se de “um jogo difícil em que o Sporting é favorito mas temos as nossas chances”.Filipe Teixeira disse saber onde a equipa portuguesa é mais forte e enumerou esses atributos: “É uma equipa muito ofensiva, pelas alas tem jogadores rápidos e que desequilibram no um para um”.Face a esta realidade o jogador luso realçou a necessidade dos romenos tentarem “evitar os duelos individuais”.Sobre o futebolista leonino Bruno Fernandes, ausente em Alvalade, limitou-se a dizer que se tratou de uma “grande concentração”.O relvado foi substituído porque o anterior era péssimo e a propósito do atual tapete verde evitou fazer comentários e limitou-se a afirmar: “Não treinámos lá mas espero que esteja bom”.