Flick elogia Di María e assume que vencer prova "é das coisas mais difíceis"

“Ganhar a Liga dos Campeões é uma das coisas mais difíceis do mundo. Estamos bem, mas há muitas outras equipas que também estão. O Benfica joga bem e é um gosto ver a forma como fazem a construção. Di María é um dos meus jogadores favoritos”, disse.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo no Estádio da Luz, a contar para a sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, o treinador germânico destacou a forma como o argentino do Benfica, apesar da idade (completa 37 anos em fevereiro), continua a somar boas épocas.



“Quando vemos a quantidade de anos que ele já leva ao mais alto nível, é incrível. O Di María pode mudar qualquer partida. As suas qualidades técnicas são fantásticas e é muito bom vê-lo jogar”, assumiu, alertando para a capacidade do Benfica em posse.



O FC Barcelona chega a Lisboa após um empate no reduto do Getafe, contabilizando já duas igualdades e duas derrotas nos derradeiros quatro jogos para a Liga espanhola, que contrastam com os bons resultados alcançados nas restantes provas em que participa.



“O nosso objetivo é vencer o jogo de amanhã [terça-feira]. Seria um grande passo para nós. Queremos ganhar para nos apurarmos para os oitavos de final da prova”, realçou, acrescentando: “Agora estamos em segundo. Seria muito bom conseguir três pontos”.



Hans-Dieter Flick expressou ainda ter grandes recordações do Estádio da Luz, uma vez que conquistou neste reduto a Liga dos Campeões, ao serviço do Bayern Munique (1-0, frente ao Paris Saint-Germain, em 2020), e goleou de maneira expressiva o clube que agora orienta, por 8-2, nos quartos de final dessa edição, encurtada devido à pandemia de covid-19.



Também na conferência de imprensa de antevisão a este encontro marcou presença o avançado espanhol Ferrán Torres, que reforçou a intenção dos catalães materializarem o apuramento e garantiu que pretende continuar em Barcelona.



“Creio que vai ser um jogo muito bonito, entre duas equipas históricas no futebol. Nós temos de levar o jogo para onde queremos e conseguir os três pontos. Quando esteve aqui, o João Félix fez-me acompanhar mais o futebol português, que tem muito bons jogadores. O Benfica está a fazer um bom trabalho”, salientou o avançado, de 24 anos.



O FC Barcelona, segundo, com 15 pontos, e o Benfica, 15.º, com 10, defrontam-se na terça-feira, às 20:00, em jogo a contar para a sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.