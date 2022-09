Goleadas de FC Barcelona, Ajax e Nápoles, vitória histórica do Sporting na Alemanha

O Sporting consegue o melhor resultado do trio português na 'Champions', com 3-0 em Frankfurt, no campo do detentor da Liga Europa, no que passa a ser a primeira vitória dos 'leões' em terra germânica, depois de 13 derrotas e um só empate.



Para Portugal, o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões é francamente bom, já que o Benfica superou o Maccabi Haifa por 2-0, na Luz, e, hoje, o FC Porto só perdeu por 2-1 com o Atlético de Madrid, no Metropolitano da capital espanhola, com todos os golos em tempo de descontos.



O grupo A fica marcado pelas goleadas impostas por Ajax e Nápoles, esta especialmente inesperada, já que infligida ao finalista derrotado da última edição da 'Champions' e um dos mais históricos emblemas de Inglaterra.



O Nápoles, atual segundo da Liga italiana, teve no polaco Piotr Zielinski a sua figura chave, com dois golos (aos cinco, de grande penalidade, e 47) e ainda a assistência para o golo do camaronês Zambo Anguissa (31). O outro golo foi do argentino Giovanni Simeone (44).



Hoje, com o português Diogo Jota a começar como suplente e a entrar aos 63 minutos, o Liverpool só chegou ao golo aos 49, através do colombiano Luis Díaz, antigo goleador do FC Porto.



Outro português esteve em campo - Mário Rui, defesa do Nápoles, que a partir dos 74 foi lançado no jogo para segurar a vantagem.



Menos surpreendente foi o 4-0 do Ajax ao Rangers, até porque os neerlandeses já estiveram muito concretizadores na edição do ano passado.



Os golos foram do mexicano Edson Alvaréz (17), de Steven Berghuis (32), o ganês Mohamed Kudus (33) e de Steven Bergwjin (80).



O grupo B arranca com o 'choque' ibérico em Madrid com um jogo com 'final de loucos', com três golos nos descontos no 2-1 do Atlético ao FC Porto.



João Félix, titular substituído aos 71 minutos, esteve nesta muito sofrida vitória dos 'colchoneros', perante um adversário que jogou em inferioridade desde os 81, com a expulsão do iraniano Taremi.



Mario Hermoso, aos 90+1, abriu a contagem para a equipa da casa e o campeão português empatou, aos 90+6, de grande penalidade cobrada pelo colombiano Uribe. O golo da vitória dos anfitriões apareceu no invulgar minuto 90+11, em remate do francês Antoine Griezmann.



No outro jogo do grupo, o costa-marfinense Loubadhe Sylla deu a vitória ao Club Brugge sobre o Bayer Leverkusen, fazendo o único golo da partida, aos 42 minutos.



A maior goleada da jornada registou-se no grupo C, com o FC Barcelona a 'destroçar' o Viktoria Plzen por 5-1, com 'hat-trick' de Robert Lewandowski.



O polaco marcou aos 34, 45+3 e 63. O costa-marfinense Francis Kessié (13) e Ferran Torres (71) fizeram os outros golos dos catalães.



Claramente uma das equipas mais fracas do torneio, a formação checa só marcou aos 44, através de Jan Sykora.



A viver a primeira época depois da saída de Lewandowski, o Bayern continua a dar-se bem e hoje foi ganhar a Milão, ao campo do Inter, por 2-0.



Leroy Sané fez o primeiro dos dois golos, aos 25, e as coisas complicaram-se ainda mais para o Inter, com o autogolo de Danilo D'Ambrosio, aos 66.



Entrada fulgurante do Sporting no grupo D, com a primeira vitória leonina na Alemanha. O inglês Marcus Edwards (65), Trincão (67) e Nuno Santos (82) construíram o resultado robusto, que deixou os adeptos do Eintracht Frankfurt em choque.



Em Londres, o Tottenham aproveitou bem a superioridade numérica na segunda parte (expulsão do antigo portista Mbemba, aos 47 minutos) e derrotou o Marselha por 2-0.



O brasileiro Richarlison bisou, aos 76 e 81, perante os gauleses, por quem o português Nuno Tavares foi titular no meio-campo.