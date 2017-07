Hasan Salihamidzic é o novo diretor desportivo do Bayern

Lusa 31 Jul, 2017, 17:20 / atualizado em 31 Jul, 2017, 17:25 | Liga dos Campeões

“Depois de ter jogado quatro anos em Turim (na Juventus), sempre tive clara a ideia de regressar ao Bayern. Munique é a minha casa, foi aqui que nasceram os meus filhos”, apontou Salihamidzic, que substitui no cargo Mathias Sammer, que abandonou o posto há mais de um ano devido a doença.







O presidente executivo do clube alemão, Karlheinz Rummenigge, explicou que a decisão foi tomada para trazer ao clube alguém que “o conhece bem, que jogou na equipa” e com quem gostaria “de ter jogado”.



O dirigente recordou a presença do bósnio na final da Liga dos Campeões de 1999, perdida para o Manchester United, e na de 2001, conquistada frente ao Valência em Milão.



“Hasan fala cinco línguas, pelo que se pode comunicar muito bem com todos os estrangeiros”, apontou o dirigente do clube de Renato Sanches.



O presidente Uli Hoeness elogiou a pessoa “perfeita” para o cargo, uma vez que pretende que o emblema “volta às raízes e aposte na formação”, sendo que “ninguém é melhor para isso do que um homem que chegou à Alemanha com 16 anos sem os pais, a fugir da guerra”.