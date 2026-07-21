Hearts mais perto de poder defrontar Benfica ao ser goleado pelo Sturm Graz





(Com Lusa)

O esloveno Jon Stankovic, aos quatro minutos, o costa-riquenho Jeyland Mitchell, aos 50, Luca Weinhandl, aos 53, e Jürgen Heil, aos 59, fizeram os golos dos austríacos, que vão decidir a eliminatória em 28 de julho, com uma visita aos escoceses, pelos quais o português Cláudio Braga foi totalista.Os 14 vencedores - 12 através do caminho dos campeões e dois pelo trajeto das ligas - rumam à terceira ronda de acesso à fase de liga da principal prova europeia de clubes, enquanto os derrotados são relegados para o patamar homólogo da Liga Europa, na qual está o Benfica.As ‘águias’ visitam os suíços do St. Gallen na quarta-feira, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória, estreando-se oficialmente sob orientação do treinador Marco Silva, sucessor de José Mourinho, na época 2026/27.Se ultrapassar o St. Gallen, o Benfica, finalista derrotado da Taça UEFA em 1982/83 e da Liga Europa em 2012/13 e 2013/14, vai ser adversário do Sturm Graz ou do Hearts no caminho principal da terceira ronda, penúltima de acesso à fase de liga da segunda competição continental de clubes.Em caso de afastamento, os ‘encarnados’ passam para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, na qual defrontarão os moldavos do Sheriff ou os israelitas do Maccabi Telavive.Ao contrário do Benfica, o Torreense, da II Liga, tem entrada direta na fase de liga da Liga Europa, após ter conquistado a Taça de Portugal em 2025/26.