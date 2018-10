Hélder Lopes espera um AEK competente

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Out, 2018, 12:26 / atualizado em 02 Out, 2018, 12:26 | Liga dos Campeões

O futebolista, de 29 anos, estará ausente devido a uma lesão grave lesão que o afasta dos relvados por meio ano. Tudo aconteceu no último jogo frente ao OFI Creta.



Mesmo não podendo contribuir com o seu desempenho em campo Hélder Lopes acha que o AEK tem uma palavra a dizer no grupo.





Para isso tem que vencer o Benfica. Uma equipa que não está tão forte como no inicio de época mas que pode a qualquer momento voltar a ditar leis.Hélder Lopes admitiu também que jogar no estádio olímpico de Atenas é complicado e o AEK vai jogar com isso.