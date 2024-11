Hjulmand diz que Manchester United "está em boas mãos" com Rúben Amorim

"Fiquei triste ao saber que ia deixar Sporting e a mim, mas estas são as oportunidades do futebol", reconheceu Hjulmand, em conferência de imprensa no estádio José Alvalade, em Lisboa, com vista ao jogo com o Manchester City, da quarta jornada da Liga dos Campeões.



O médio dinamarquês revelou que o facto de ter Rúben Amorim como técnico foi uma das razões que o levou a optar pelo clube 'leonino': "A forma como gere a equipa dentro e fora do campo é algo que nunca vi na minha curta carreira", explicou.



"É um desafio positivo, ser campeão sem o Rúben (Amorim). É o principal objetivo da época e queremos mostrar que não precisamos mais dele", ironizou Hjulmand, de 25 anos, sem esconder que "foi difícil ouvir" o treinador dizer que iria deixar o clube a meio da época.



Apesar de lamentar a saída do treinador que ofereceu dois títulos nacionais ao Sporting, em 2021 e 2024, o jogador dinamarquês considera que o clube lisboeta terá "um bom treinador", no qual "jogadores e adeptos acreditam", apesar de ainda não ter sido oficialmente anunciado que João Pereira é o sucessor de Rúben Amorim.



O Sporting, oitavo classificado da fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, defronta na terça-feira o Manchester City, terceiro, em partida da quarta jornada da prova, no estádio José Alvalade, com início às 20:00 e arbitragem do alemão Daniel Siebert.