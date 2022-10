Inglês Anthony Taylor é o árbitro do Maccabi Haifa-Benfica

Anthony Taylor contará com os assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, e no videoárbitro estará Stuart Attwell, coadjuvado pelo neerlandês Dennis Higler.



O árbitro inglês já apitou nesta época uma equipa portuguesa na ‘Champions’, na receção do FC Porto ao Bayer Leverkusen (2-0), e esteve pela última vez num jogo do Benfica na fase de grupos da época 2021/22, no empate em casa do Dínamo Kiev (0-0).



No grupo H, o Benfica tem já garantido o apuramento para os oitavos de final, ocupando o segundo lugar, com os mesmos 11 pontos do Paris Saint-Germain, restando saber quem vence a ‘poule’, na qual Juventus e Maccabi Haifa procuram terminar em terceiro.