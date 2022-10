João Félix nos 22 convocados do Atlético de Madrid para visita ao FC Porto

Titular em sete jogos e suplente utilizado por oito ocasiões em 2022/23, o dianteiro voltou a ser chamado pelo treinador argentino Diego Simeone, dois dias depois de ter saído do banco para 'bisar' no deslize no terreno do Cádiz (2-3), da 12.ª ronda da Liga espanhola.



Em relação à convocatória para esse embate, os 'colchoneros' acrescentaram apenas o guarda-redes Sergio Mestre, mantendo o moçambicano Reinildo e o francês Geoffrey Kondogbia, que fizeram hoje trabalho de ginásio e treino condicionado, respetivamente.



Álvaro Morata também integra as opções, apesar de se ter lesionado no último jogo, ao contrário, de Koke e Thomas Lemar, ambos lesionados, além de Marcos Llorente.



Os madrilenos viajam durante a tarde de hoje para Portugal, sendo que Diego Simeone e um atleta vão projetar o jogo com os 'azuis e brancos' em conferência de imprensa, a partir das 20:00.



O FC Porto, segundo colocado, com nove pontos, já qualificado para os oitavos de final, recebe o Atlético de Madrid, terceiro, com cinco, na terça-feira, às 17:45, em partida da última jornada do Grupo B da 'Champions', com arbitragem do italiano Daniele Orsato.



Os espanhóis já não têm hipóteses de acederem à próxima fase, à semelhança dos alemães do Bayer Leverkusen, que seguem na quarta e última posição, com quatro pontos, e vão defrontar em casa à mesma hora o tricampeão belga Club Brugge, líder isolado, com 10.



Se FC Porto e Club Brugge perseguem a vitória na 'poule', e a consequente entrada no sorteio dos 'oitavos' como cabeça de série, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen lutam ainda pela terceira posição, que assegura a qualificação para o 'play-off' da Liga Europa.







Lista dos 22 convocados:



- Guarda-redes: Ivo Grbic, Jan Oblak e Sergio Mestre.



- Defesas: Nahuel Molina, Sergio Díez, Felipe, José María Giménez, Mario Hermoso, Stefan Savic, Reinildo e Sergio Reguilón.



- Médios: Axel Witsel, Geoffrey Kondogbia, Pablo Barrios, Rodrigo de Paul, Saúl Ñíguez e Yannick Ferreira-Carrasco.



- Avançados: Álvaro Morata, Ángel Correa, Antoine Griezmann, João Félix e Matheus Cunha.