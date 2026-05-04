Liga dos Campeões
João Pinheiro dirige Bayern-Paris Saint-Germain
O árbitro João Pinheiro vai dirigir a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões entre os alemães do Bayern Munique e os franceses do Paris Saint-Germain, anunciou hoje a UEFA.
João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o quarto árbitro será o norueguês Espen Eskas. O italiano Marco Di Bello vai estar no videoárbitro (VAR), com o luso Tiago Martins nas funções de assistente de videoárbitro (AVAR).
Na segunda mão das meias-finais da ‘Champions’, que se disputa na quarta-feira, em Munique, o PSG, dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, vai defender uma vantagem mínima frente ao já consagrado campeão alemão, de Raphaël Guerreiro e David Daiber, depois do triunfo na primeira mão por 5-4.
O árbitro da associação de Braga, de 38 anos, tinha estado na passada semana na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, no triunfo do Nottingham Forest, treinado por Vítor Pereira, frente ao Aston Villa (1-0).
João Pinheiro vai estar também no Mundial2026 de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, 12 anos depois da última presença de 'juízes' portugueses, na sua estreia em grandes competições de seniores.
João Pinheiro está no lote de 52 árbitros principais que vão dirigir os 104 jogos do Mundial2026, entre 11 de junho e 19 de julho, que conta com Portugal no Grupo K, juntamente com República Democrática do Congo, Colômbia e Uzbequistão.
Na segunda mão das meias-finais da ‘Champions’, que se disputa na quarta-feira, em Munique, o PSG, dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, vai defender uma vantagem mínima frente ao já consagrado campeão alemão, de Raphaël Guerreiro e David Daiber, depois do triunfo na primeira mão por 5-4.
O árbitro da associação de Braga, de 38 anos, tinha estado na passada semana na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, no triunfo do Nottingham Forest, treinado por Vítor Pereira, frente ao Aston Villa (1-0).
João Pinheiro vai estar também no Mundial2026 de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, 12 anos depois da última presença de 'juízes' portugueses, na sua estreia em grandes competições de seniores.
João Pinheiro está no lote de 52 árbitros principais que vão dirigir os 104 jogos do Mundial2026, entre 11 de junho e 19 de julho, que conta com Portugal no Grupo K, juntamente com República Democrática do Congo, Colômbia e Uzbequistão.
(Com Lusa)