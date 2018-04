Jupp Heynckes pede mais eficácia ao Bayern para ganhar ao Real Madrid

Lusa Comentários 30 Abr, 2018, 17:59 | Liga dos Campeões

Depois de uma derrota por 2-1 em Munique, a formação alemã precisa de dar a volta ao resultado negativo para tentar chegar à final da ‘Champions’, razão pela qual Heynckes, que foi campeão europeu pelas duas formações, pediu “mais eficácia”.



“Marcámos imensos golos durante toda a temporada e espero que possamos mostrar a eficácia que habitualmente caracteriza o nosso jogo”, disse na conferência de imprensa de antevisão do encontro de terça-feira, em Madrid.



Segundo o técnico dos bávaros, “a determinação pode mover montanhas no futebol”, por isso pediu ao plantel que saiba “estar à altura da ocasião”, num jogo que “será difícil para o Bayern, mas também para os adversários”.



O técnico destacou o sexto título consecutivo da liga alemã conseguido esta temporada e comparou-os aos feitos do Real Madrid, que é “parecido” na disputa por todos os troféus em que participa.



“Nos últimos quatro anos ganharam a ‘Champions’ três vezes, e isso faz com que a tarefa seja mais difícil. Mas nós também seremos um adversário complicado. (...) Temos um grande objetivo, mesmo tendo perdido em Munique, que é chegar à final”, afiançou.



Também presentes na conferência de imprensa estiveram o alemão Thomas Muller, que destacou a “capacidade de criar oportunidades de golo” e mostrar que o plantel dos bávaros está “com fome de vencer”, e o colombiano James Rodríguez, emprestado pelo Real ao Bayern.



O antigo jogador do FC Porto, de regresso a Madrid como adversário do clube que detém o seu passe, admitiu sentir “uma mistura de sentimentos” no regresso, mas explicou que “o presente é o Bayern”, mesmo que “seja sempre bom voltar a um sítio a que se chamou casa”.



“Não acho que tenhamos de mudar muito (em relação ao primeiro jogo). Temos de jogar bem, com intensidade e vontade de ganhar. Podemos marcar golos, esse foi o nosso erro na primeira mão”, analisou.



O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, recebe na terça-feira, pelas 19:45, em Madrid, o Bayern Munique, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, depois de uma vitória espanhola por 2-1 em casa dos alemães na primeira mão.



Na outra meia-final, na quarta-feira, Roma e Liverpool defrontam-se na capital italiana, depois de uma vitória dos ingleses em casa, por 5-2.