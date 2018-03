Jurgen Klopp garante respeito pelo FC Porto

Inês Geraldo - RTP Comentários 05 Mar, 2018, 17:10 | Liga dos Campeões

Com um resultado favorável de 5-0, Jurgen Klopp mantém uma postura de respeito para com o FC Porto. O treinador alemão garamtiu, em entrevista à RTP, que o que marcou a diferença entre Liverpool e Dragões na primeira mão foi a eficácia.



"Acho que a exibição do FC Porto não foi assim tão má. Nós fomos extremanente forte e eficazes nessa noite. Fizemos seis remates à baliza e cinco deles entraram", começou por dizer Jurgen Klopp.Apesar da vantagem em golos, o treinador do Liverpool garantiu que a sua equipa vai encarar a partida respeitando o adversário, salientando os feitos da equipa de Sérgio Conceição esta época."Ganharam todos os jogos depois do nosso. Todos sabíamos que era um resultado muito estranho, não parecia um jogo para 5-0. Ficámos contentes por ganhar mas FC Porto está num bom momento da época".James Milner, internacional inglês e médio do Liverpool, partilha da opinião do treinador. Apesar do resultado "feliz" da primeira mão, Milner espera um FC Porto aguerrido em Anfield Road."São uma boa equipa. Claro que a primeira mão não correu como queriam mas se eu estivesse no balneário deles ia querer lutar e dar a volta ao resultado o melhor que pudesse"."Por isso temos de estar preparados e tentar ganhar o jogo", concluiu o médio.