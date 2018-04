Juventus e Real Madrid medem forças em Turim

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Abr, 2018, 10:13 / atualizado em 03 Abr, 2018, 10:26 | Liga dos Campeões

O jogo que terá por cenário o Estádio Allianz Arena terá transmissão, em direto, na RTP 1.



Um duelo em que os italianos têm levado a melhor quando se trata de eliminatórias tendo ganho as últimas quatro: 1995/96, 2002/03, 2004/05 e 2014/15.



O maior trunfo dos “merengues” para levar de vencida os transalpinos chama-se: Cristiano Ronaldo que na história da “Champions” já marcou 117 golos.



Na antevisão da partida o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, revelou a receita para chegar à vitória: “Teremos de ser bravos atrás (na defesa) e lúcidos à frente (no ataque)”.



Do lado do Real Madrid o técnico, Zinedine Zidane, lançou a partida e expressou o seu respeito pelo adversário: “A Juve é uma equipa completa, temida atrás e à frente”.



Enquanto os italianos se apresentam na máxima força, os espanhóis contam com a ausência de Nacho que vai parar três a quatro semanas devido a uma lesão num músculo semitendinoso.



Esta terça-feira jogam também Sevilha e Bayern, às 19h45 e, amanhã, quarta-feira, realizam-os outros dois jogos da primeira mão dos quartos-de-final: Barcelona-Roma e Liverpool-Manchester City.