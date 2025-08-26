Kairat, Pafos e Bodo fazem história no play-off
Kairat Almaty, Pafos e Bodo/Glimt fizeram esta terça-feira história e vão disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões de futebol, com dois antigos detentores do título a ficarem pelo caminho nas primeiras decisões do play-off.
O Kairat, que se tornou na segunda equipa do Cazaquistão a alcançar o apuramento, afastou os escoceses do Celtic Glasgow, que levantaram a antiga Taça dos Campeões Europeus em 1966/67, no Estádio Nacional, em Oeiras, enquanto o Pafos surpreendeu o Estrela Vermelha, vencedor em 1990/91.
Já o Bodo, além de estreante absoluto, tornou-se na primeira equipa norueguesa a chegar à fase principal da ‘Champions’ desde 2007/08, na altura com o Rosenborg, após eliminar os austríacos do Sturm Graz.
A maior surpresa aconteceu com o Pafos, clube com apenas 11 anos de existência e, que depois de conquistar na última época o seu primeiro título cipriota, avança agora logo para a fase de liga nas primeira participação de sempre na competição, a segunda em provas europeias, depois da estreia na Liga Conferência em 2024/25.
Depois do surpreendente 2-1 em Belgrado, com Pepe (fez a assistência para o golo decisivo) a titular e Domingos Quina como suplente não utilizado, um 1-1 foi suficiente para o apuramento do campeão do Chipre, com o brasileiro Jaja, ex-Casa Pia, a ser o herói com um remate certeiro aos 90 minutos.
Antes, aos 60 minutos, Ivanic tinha refeito a igualdade na eliminatória, num Estrela Vermelha que investiu em chegar novamente à Liga dos Campeões, como aconteceu em 2024/25, com contratações como o guarda-redes brasileiro Matheus, ex-Sporting de Braga, e o avançado austríaco Arnautovic, vice-campeão europeu no Inter Milão.
Numa eliminatória sem golos nos dois jogos, o Celtic acabou por cair nas grandes penalidades (3-2) frente ao Kairat, que imitou assim o feito do Astana em 2015/16.
Os cazaques contaram com Luís Mata e Jorginho no ‘onze’ inicial, enquanto Paulo Bernardo foi suplente não utilizado nos escoceses. O japonês Daizen Maeda, que passou pelo Marítimo, com um penálti falhado, acabou por decidir a passagem do Kairat.
Bem diferente foi o duelo entre Bodo e Sturm Graz, depois da goleada de 5-0 alcançada pelos noruegueses na primeira mão, no Ártico. Os campeões austríacos ainda venceram por 2-1, mas a festa foi dos escandinavos.
O play-off da ‘Champions’ fica fechado na quarta-feira com os restantes quatros jogos, incluindo o Benfica-Fenerbahçe. Na primeira mão, o encontro acabou 0-0.
