Kylian Mbappé reforça o Paris Saint-Germain

RTP 31 Ago, 2017, 18:48 / atualizado em 31 Ago, 2017, 19:11 | Liga dos Campeões

Depois da contratação de Neymar, que agitou o mercado de transferências no princípio de Agosto, o Paris Saint-Germain oficializou a chegada de Kylian Mbappé, por empréstimo de uma temporada. O jogador era pretendido por grandes colossos europeus e acaba de reforçar a equipa da capital francesa.







O jogador de 19 anos foi uma das principais caras do AS Monaco que se tornou campeão na época passada, ao marcar 26 golos nas 44 partidas em que representou a equipa do principado. A mudança de clube já era esperada, com Leonardo Jardim a colocar o internacional francês no banco nas últimas partidas disputadas.



O avançado disse, nas primeiras palavras como jogador do PSG, que realiza um sonho.



"Para qualquer jovem da região de Paris é um sonho vestir a camisola vermelha e azul e experienciar a atmosfera única do Parque dos Príncipes", e acrescentou que o clube da capital francesa tem "um dos projetos mais ambiciosos da Europa".



"É sem dúvida o mais promissor do mundo, devido às suas imensas qualidades técnicas, físicas e mentais", descreveu, citado em comunicado, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.



O Paris Saint-Germain recebe o jogador por empréstimo e fica com opção de compra no final da temporada. Caso o PSG avance para a compra do passe do avançado, Kylian Mbappé vai assinar contrato até 2022.