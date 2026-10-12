Lens promete ambição frente ao Sporting e destaca experiência dos leões

“É um adversário de peso, com imensa experiência a este nível, nesta competição”, afirmou o técnico francês, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de terça-feira, agendado para o Estádio Bollaert-Delelis, em Lens.



Cahuzac destacou ainda a capacidade ofensiva do Sporting, que, segundo referiu, marcou pelo menos um golo nos últimos jogos, recordando que o Lens joga em casa e conta com o apoio dos adeptos.



“Vamos respeitá-los, mas também vamos entrar com muita ambição, porque jogamos em casa, contra um adversário de peso, mas com uma grande vantagem: o Bollaert e o nosso público”, sublinhou o técnico dos vice-campões gauleses.



O Lens chega ao encontro moralizado pelo triunfo por 2-1 frente ao Lyon, orientado pelo português Paulo Fonseca, na sexta-feira, para o campeonato francês, resultado que, segundo o Cahuzac, reforçou a confiança no trabalho desenvolvido durante a pausa para os compromissos internacionais.



“Este jogo contra o Lyon deu-nos muita confiança em relação ao trabalho que conseguimos desenvolver durante esta pausa. Não se pode falar de dinâmica, uma vez que se trata apenas de uma vitória, mas deve dar-nos muita confiança no trabalho que estamos a fazer e naquilo que estamos a implementar”, explicou.



O técnico, que se prepara para disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões na carreira, garantiu estar concentrado na preparação da equipa, afastando qualquer nervosismo perante a estreia na competição, depois de ter substituído o treinador alemão Dino Toppmöller há pouco menos de um mês.



“É, sem dúvida, uma etapa especial e importante num percurso. Mas encaro isto com muita serenidade e concentração. Estou realmente concentrado no que se vai passar no campo, nos meus jogadores e no plano de jogo que vamos pôr em prática”, salientou.



Também o médio francês Michael Cuisance salientou o caráter especial de uma noite europeia e a motivação acrescida para vencer o Sporting.



“São noites especiais, são noites diferentes das outras. Amanhã [terça-feira] vamos defrontar, inevitavelmente, um adversário que não estamos habituados a defrontar. É simplesmente a Liga dos Campeões, é a música, é toda uma noite diferente que vai tornar o jogo verdadeiramente especial”, disse.



Cuisance, que conquistou a Liga dos Campeões ao serviço do Bayern Munique, em 2020, no Estádio da Luz, em Lisboa, considerou ser um motivo de orgulho voltar a disputar a prova, agora ao serviço do conjunto francês.



“É um motivo de orgulho para mim. Jogar neste clube, com os seus adeptos e com esta equipa, é algo de especial. Vamos tentar dar o nosso melhor amanhã e deixar os nossos adeptos orgulhosos”, vincou.



O Lens iniciou a fase de liga da Liga dos Campeões com um triunfo por 3-2 no terreno do Slavia de Praga, enquanto o Sporting venceu em casa o Galatasaray, por 3-1.



O encontro entre franceses e portugueses está marcado para terça-feira, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), com arbitragem do croata Igor Pajac.