Liga dos Campeões: a caminho das meias-finais

Inês Geraldo - RTP Comentários 09 Abr, 2018, 19:49 / atualizado em 09 Abr, 2018, 19:53 | Liga dos Campeões

Chegou a altura das grandes decisões. Num momento de definiçãoda temporada, a Liga dos Campeões prepara-se para conhecer os quatro semifinalistas. Esta terça-feira, Liverpool e FC Barcelona podem confirmar presença no lote das quatro melhores equipas da Europa.



Ambas as equipas jogaram em casa e venceram os respetivos adversários. Tanto os Reds como os Blaugrana encontram-se numa situação confortável mas qualquer deslize pode revelar-se fatal.



É o caso do Liverpool. Apesar da vantagem de três golos conseguida em Anfield Road, a equipa de Jurgen Klopp promete que não quer distrações.



“Não estamos a pensar em quem é favorito. É melhor do que estava à espera [o resultado] mas todos sabemos que ainda há muito trabalho a fazer”.





"Temos 90 minutos e tudo pode acontecer. Tudo o que vamos fazer é tentar”.

O Olímpico recebe o Barcelona

Vitórias fora tranquilizam Real e Bayern

Cinco vezes campeão europeu, o Liverpool procura alcançar as meias-finais pela primeira vez em dez anos. Foi na temporada 2007/08 que a equipa inglesa chegou a essa fase da liga milionária, sendo eliminada pelo Chelsea.Do outro lado da barricada está o Manchester City, o mais que provável campeão de Inglaterra, que garantiu, pelas palavras de Pep Guardiola, não ter desistido da eliminatória.“Para passar a eliminatória temos que fazer um jogo perfeito, criar oportunidades e conceder poucos ataques. Quando deixarmos o Liverpool atacar teremos de defender", disse Guardiola.A equipa treinada pelo catalão e liderada por Vincent Kompany, Kevin De Bruyne e Sergio Aguero terá de anular os golos de Mohamed Salah, Oxlade-Chamberlain e Sadio Mané se quiser chegar às meias-finais da Liga dos Campeões e provar que é uma das grandes favoritas a vencer a competição.Os catalães parecem ter pela frente a tarefa mais simples. Os catalães venceram a AS Roma na última semana por 4-1, numa partida em que os italianos marcaram três dos cinco tentos da ficha de jogo.Com uma vantagem de três golos, Ernesto Valverde já fez o lançamento da partida e não dá o apuramento por garantido. O técnico espanhol declarou que entrar em campo com confiança a mais poderá trazer dissabores para o Barcelona.“Defrontamos a eliminatória a pensar que nada está ganho e que está por decidir. É verdade que temos um bom resultado mas nada mais. Não devemos jogar com a nossa vantagem, há que jogar como se estivesse 0-0”, declarou Valverde.Eusébio Di Francesco também não deitou a toalha ao chão. O técnico da AS Roma mostra-se consciente das dificuldades mas revelou que “há que ter confiança num milagre”.“Devemos ter a crença que podemos fazer algo importante, encaramos a partida com esperança, há que ter confiança até ao último segundo, confiar num milagre. No final, trata-se de marcar três golos, temos de tentar”, afirmou Di Francesco.Autogolos de De Rossi, Manolas e golos de Luis Suárez e Piqué deixaram o Barcelona com uma boa vantagem para defender. No entanto, o golo forasteiro de Edin Dzeko ainda deixa esperanças ao clube da capital italiana.Real Madrid e Bayern de Munique parecem ter um pé nas meias-finais. Ambos venceram fora e agora, em casa, querem garantir mais um triunfo, depois das vitórias conseguidas na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.Aos atuais campeões europeus a tarefa parece estar mais facilitada. Frente à Juventus, Ronaldo e companhia vulgarizaram uma das melhores defesas da Europa na última semana e deram um triunfo confortável de 3-0 ao Real Madrid, em Turim.No Santiago Bernabéu, a Juventus vai entrar em campo sem a grande estrela, Paulo Dybala, e parecem ser poucas as probabilidades de a turma de Zidane consentir o empate numa competição que quer vencer pela terceira vez consecutiva.Já o Bayern de Munique encontra-se em vantagem mas precisa de estar atento ao Sevilha. Com um resultaod de 2-1 a seu favor, os bávaros terão certamente em atenção o feito conseguido pelos sevilhanos em Old Trafford, quando a meio do mês de março eliminaram o Manchester United.Com a experiência de Jupp Heinckes, que leva 12 jogos sem perder na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique tem aspirações realistas em estar nas meias-finais. O hexacampeonato já está conquistado na Alemanha e o próximo foco está na liga milionária.