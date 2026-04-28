Liga dos Campeões: Paris Saint-Germain bate Bayern Munique em jogo com nove golos





(Com Lusa)

No Parque dos Príncipes, numa espécie de final antecipada entre os dois ataques mais eficazes da prova e talvez os principais candidatos à conquista do troféu, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia (24 e 56 minutos), João Neves (33) e Ousmane Dembélé (45+5 e 59), o primeiro de penálti, marcaram para os tetracampeões franceses, cujos cinco remates à baliza deram golo.Pelo meio, o inglês Harry Kane (17 minutos), de grande penalidade, os franceses Michael Olise (41) e Dayot Upamecano (65) e o colombiano Luis Díaz (68), ex-avançado do FC Porto, concretizaram a favor dos recém-bicampeões alemães e detentores de seis títulos europeus, que vinham de 19 encontros sem perder em todas as provas - 17 vitórias e dois empates.As ‘meias’ da Taça ou Liga dos Campeões tiveram nove golos no mesmo duelo pela segunda vez - o único registo datava de 1959/60 -, numa noite em que o PSG alcançou a 100.ª vitória na prova, série que exclui as rondas preliminares e começou precisamente com uma vitória caseira diante do Bayern Munique (2-0), no arranque da fase de grupos da edição 1994/95.A eliminatória decide-se em 06 de maio, em Munique, na Alemanha, e vai definir o adversário no encontro decisivo dos espanhóis do Atlético de Madrid ou dos ingleses do Arsenal, vencedores da fase de liga da Liga dos Campeões e que afastaram o bicampeão português Sporting nos ‘quartos’.Na quarta-feira, os madrilenos recebem os londrinos na abertura da outra meia-final da principal competição continental de clubes, cuja final está agendada para 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.Orientado pelo treinador-adjunto inglês Aaron Danks, face à suspensão do belga Vincent Kompany, o Bayern Munique adiantou-se aos 17 minutos, num penálti transformado por Kane, que chegou ao 13.º golo na Liga dos Campeões e soma esta época 54 tentos em 46 jogos nas diversas provas.O avançado inglês igualou o espanhol Raúl González como quinto melhor marcador da história das competições europeias de clubes, incluindo pré-eliminatórias, ao chegar aos 77 remates certeiros em 112 partidas, numa estatística encabeçada pelo português Cristiano Ronaldo, com 145 em 197.Apostando de início nos lusos Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, recuperado de lesão - Gonçalo Ramos ficou no banco de suplentes -, o Paris Saint-Germain ripostou aos 24 minutos, através de uma jogada individual de Kvaratskhelia a partir da esquerda.João Neves completaria a reviravolta depois da meia hora, aos 33 minutos, ao corresponder invulgarmente de cabeça ao canto de Dembélé, para chegar ao sétimo tento em 2025/26 e igualar o melhor registo da carreira.O médio já tinha anotado diante do Bayern Munique em novembro de 2025, numa derrota caseira do PSG na quarta jornada da fase de liga (2-1).Desfalcados dos portugueses Raphaël Guerreiro e David Daiber, ambos por lesão, os bávaros reagiram oito minutos depois, quando Olise captou um passe de Aleksandar Pavlović em zona frontal, deixou para trás dois adversários e fez o 2-2, sinal de um embate de constante tração ofensiva.O marcador voltaria a mexer no período de compensação, tendo Dembélé recolocado os parisienses na frente, num penálti sancionado com recurso ao videoárbitro (VAR), por mão na bola do canadiano Alphonso Davies.A primeira parte terminou com cinco golos, cenário que não se via nesta ronda da principal competição europeia de clubes há 44 anos e teve continuidade na etapa complementar, com mais quatro remates certeiros.Kvaratskhelia e Dembélé ‘bisaram’ aos 56 e 59 minutos, respetivamente, sendo que o georgiano finalizou ao segundo poste, após uma solicitação pela direita do marroquino Achraf Hakimi, servido à distância por Vitinha.Já o detentor da Bola de Ouro e do prémio The Best da FIFA capitalizou uma transição do compatriota Désiré Doué, ludibriando Upamecano no 5-2.O Paris Saint-Germain atingia uma vantagem considerável para a segunda mão, mas o Bayern Munique, que não sofria tantos golos num encontro nas taças europeias há 31 anos, repôs a diferença mínima na última meia hora.Se Upamecano concluiu de cabeça um livre de Joshua Kimmich, aos 65 minutos, Luis Díaz aproveitou um passe longo de Kane para tirar o capitão Marquinhos do caminho e voltar a marcar esta temporada ao PSG, aos 68.Dos 171 golos somados pelos bávaros em 50 jogos em 2025/26, 42 foram anotados na Liga dos Campeões, contabilidade só superada pelos 43 dos parisienses, que quebraram uma série de cinco derrotas na prova frente ao adversário com o qual perderam na final de 2019/20 (1-0), no Estádio da Luz, em Lisboa.