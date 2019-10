Liga dos Campeões. Resultados das partidas

RTP Comentários 01 Out, 2019, 22:07 | Liga dos Campeões

Em Londres, o Tottenham foi cilindrado pelo campeão alemão por uns expressivos 7-2. Serge Gnaabry foi o homem do jogo com quatro golos, aos quais se juntaram dois golos de Lewandowski e outro de Joshua Kimmich. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid foi surpreendido pelo Club Brugge mas ainda foi a tempo de empatar a dois golos.





No outro jogo do Grupo A, o PSG venceu o Galatasaray por 1-0 e lidera com seis pontos. O Estrela Vermelha recebeu e venceu o Olympiacos, de Pedro Martins, por 3-1, numa partida em que Rúben Semedo inaugurou o marcador para a equipa grega.







No Grupo C, Luís Castro somou a primeira vitória na Liga dos Campeões, depois de dar a volta ao resultado frente à Atalanta, em San Siro. A equipa italiana esteve em vantagem mas viu o Shakhtar a conseguir os três pontos no último lance da partida. O Manchester City, por sua vez, recebeu e venceu o Dínamo de Zagreb por 2-0, com golos de Sterling e Foden.





Por fim, no grupo D, Juventus e Atlético de Madrid somaram três pontos, com ambos os triunfos a terem toque português. Em Turim, a Juventus recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 3-0, com Cristiano Ronaldo a marcar o último golo da Vecchia Signora e João Félix abriu o ativo para os Colchoneros em Moscovo, frente ao Lokomotiv, numa vitória por 2-0.







Grupo A

Real Madrid 2 - 2 Club BruggeGalatasaray 1 - 0 Paris Saint-GermainTottenham 2 - 7 Bayern MuniqueEstrela Vermelha 3 - 1 OlympiacosAtalanta 1 -2 Shakhtar DonetskManchester City 2 - 0 Dínamo ZagrebJuventus 3 - 0 Bayer LeverkusenLokomotiv Moscovo 0 - 2 Atlético Madrid