Liga dos Campeões. Resultados das partidas

RTP Comentários 02 Out, 2019, 22:19 | Liga dos Campeões

Nos primeiros dois jogos desta quarta-feira o Nápoles empatou a zero com o Genk e o Borussia de Dortmund venceu fora o Slavia em Praga. Os campeões europeus, Liverpool, tiveram um jogo difícil com o Salzburgo. Depois de estar a vencer por 3-0, os austríacos conseguiram chegar ao empate mas Mo Salah marcou o golo da primeira vitória da equipa de Jurgen Klopp na Liga dos Campeões.





No Grupo G, do Benfica, o Lyon visitou e averbou os três pontos frente ao RB Leipzig. No grupo H, o Chelsea foi vencer a Lille e o Ajax surpreendeu o Valencia ao ganhar por 3-0 no Mestalla.







Grupo E

Genk 0 - 0 NápolesLiverpool 4 - 3 SalzburgoSlavia Praga 0 - 2 Borussia DortmundFC Barcelona 2 - 1 Inter de MilãoLeipzig 0 - 2 O. LyonZenit, Rus - Benfica, Por, 3-1Lille 1 -2 ChelseaValência 0 - 3 Ajax