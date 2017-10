Luís Vidigal: Sporting joga uma final em Turim

Mário Aleixo - RTP 18 Out, 2017, 12:22 / atualizado em 18 Out, 2017, 12:22 | Liga dos Campeões

Sporting e Juventus defrontam-se, em Turim, a partir das 19h45, em jogo da terceira jornada do Grupo D, da fase de grupos da competição.



As duas equipas têm três pontos cada em dois jogos realizados. O grupo é comandado pelo Barcelona com seis pontos.



O ex-futebolista dos “leões” está convicto de que um resultado positivo poderá desbravar caminho para a qualificação e ganhar seria um passo de gigante: “Hoje é uma final para o Sporting”.



Luís Vidigal reconheceu, em declarações ao jornalista Pedro Luiz Cid, que a Juventus atravessa uma má fase de resultados o que duplicará as dificuldades para a formação verde e branca: “Neste jogo a ‘Juve’ entrará em campo com os níveis de concentração e intensidade a duplicar”.





O antigo jogador que também passou pelo futebol italiano entre 2000 e 2008 tendo representado o Nápoles, Udinese e Livorno, alertou para o ambiente hostil que o Sporting irá encontrar no estádio mas lembrou que a equipa “poderá explorar momentos de fragilidade dos italianos durante o jogo numa equipa que procura o equilíbrio emocional face aos últimos resultados”.