Manchester United oficializa contratação de Romelu Lukaku

Inês Geraldo - RTP 10 Jul, 2017, 19:04 | Liga dos Campeões

Depois de muita especulação sobre o substituto de Zlatan Ibrahimovic no Manchester United, o clube inglês oficializou esta segunda-feira a chegada Romelu Lukaku, avançado de 24 anos, para as próximas cinco temporadas, que chega a Old Trafford, vindo do Everton.







O jogador vai ser treinado por José Mourinho, técnico que vai reencontrar depois de ter estado no Chelsea. No atual campeão inglês, o internacional belga não teve muita utilização, sendo emprestado, primeiramente, ao West Brom e depois ao Everton.



A equipa de Liverpool acabou por comprar o passe do jogador uma época depois, com Lukaku a representar os Toffees durante quatro épocas. Pelo clube de Merseyside, o avançado jogou mais de 160 jogos, marcando perto de 90 golos. Após uma temporada produtiva na equipa de Ronald Koeman, o emblema de Old Trafford decidiu apostar em Lukaku para a frente de ataque.



O jogador belga já veste as cores dos Red Devils e José Mourinho deu o seu parecer à nova contratação.



"O Romelu é uma escolha natural para o Manchester United. Ele tem uma grande personalidade e é um grande jogador. É perfeitamente natural que ele queira desenvolver a sua carreira num grande clube. Vai ser uma grande adição ao grupo e sei que o vão receber da melhor maneira. Estou entusiasmado para voltar a trabalhar com ele", declarou o técnico português.



Romelu Lukaku é internacional pela Bélgica, seleção que já representou por 60 vezes, marcando 23 golos.