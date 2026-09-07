Maresca classifica o FC Porto como "uma equipa muito boa"

O treinador italiano destacou também ter conhecimento de que o FC Porto é extremamente perigoso em lances de bola parada, exigindo perfeição defensiva aos seus jogadores.





Maresca abordou ainda o novo formato da Champions, afirmando que "é sempre especial, uma bela competição, temos de nos adaptar. É uma competição diferente, mas a ambição continua a mesma», rematou o treinador italiano.





Maresca elogiou a estrutura do FC Porto, classificando-a como "uma equipa muito boa" com "um estilo de jogo muito claro" e bastante "agressiva sem bola".Confrontado com as declarações do técnico portista, que mencionou o investimento de 527 milhões de euros feito pelo clube inglês no mercado, Maresca desvalorizou a questão do favoritismo ou das verbas milionárias. Afirmou que, do seu ponto de vista, treinar uma equipa com esta capacidade "não é uma pressão, é um privilégio".