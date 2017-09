Marinho Peres acredita numa vitória do Sporting

Mário Aleixo - RTP 27 Set, 2017, 12:26 / atualizado em 27 Set, 2017, 12:26 | Liga dos Campeões

O Sporting recebe o Barcelona no Estádio José Alvalade, a partir das 19h45, em jogo da segunda jornada da poule D, da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Marinho Peres, atualmente com 70 anos, jogou no Barcelona na época de 1974-75 e treinou o Sporting entre 1990-92 mas foi como técnico do Belenenses que em 1987 defrontou e venceu o Barcelona por 1-0, no Restelo, com um golo de Mapuata, depois de ter perdido em Barcelona por 2-0.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, Nuno Matos, o carismático treinador mostrou-se convicto de que o jogo desta noite “vai ser mais uma vitória do futebol português”.





Marinho Peres, com a dupla nacionalidade brasileira e espanhola (os pais eram espanhóis) sente-se ligado para sempre ao futebol português pois também treinou o Belenenses por quatro vezes e o Vitória de Guimarães.Ainda sobre o Sporting-Barcelona de hoje afirmou: “O futebol espanhol tem uma grande força financeira. Não entendo como o Barcelona deixou sair o Neymar. O ‘Barça’ a jogar nos limites é imparável mas vamos torcer pelo Sporting”.O treinador brasileiro que jogou a defesa central no Barcelona nutre uma profunda admiração por Portugal e não esquece a amizade que o liga a Luís Figo, jogador que lançou no Sporting.