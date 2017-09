Mbappé marca na estreia pelo PSG, que goleou Metz

Lusa 08 Set, 2017, 22:41 | Liga dos Campeões

O uruguaio Cavani abriu a contagem, aos 31 minutos, mas Rivière empatou para os homens da casa, que viram Mabppé estrear-se a marcar pelos parisienses, aos 59.



O brasileiro Neymar, aos 69 minutos, Cavani, que ‘bisou’, aos 75, e o também ‘canarinho’ Lucas Moura (87) completarem a goleada dos parisienses.



O resultado só não se tornou ainda mais volumoso devido à atuação do japonês Kawashima, guarda-redes do Metz, que impedindo várias iniciativas dos forasteiros, que abriram a contagem por Cavani, assistido por Neymar aos 31 minutos.



Dossevi encontrou Rivière na área seis minutos depois, com o avançado a empatar o encontro de cabeça.



No segundo tempo, o Metz, que teve Cafu a titular, podia ter passado para a frente, depois de um erro de Aréola, mas Rivière desperdiçou o lance.



Aos 56 minutos, a expulsão de Assou-Ekotto deixou o lanterna-vermelha com 10 e o jogo passou a ter sentido único.



Três minutos depois, foi Mbappé, contratado em cima do fecho do mercado ao Mónaco, por empréstimo com opção de compra obrigatória, por 180 milhões de euros, a marcar, num remate colocado à entrada da área.



Aos 69 minutos, Neymar, transferido do FC Barcelona por 222 milhões de euros, fez o quarto golo em igual número de partidas pelos franceses, antes de Cavani ‘bisar’ e somar o quinto jogo seguido a marcar e o sétimo tento na temporada.



O brasileiro Lucas Moura fechou a contagem aos 87 minutos, garantindo que o Metz continua sem somar pontos ao fim de cinco rondas, com 12 golos encaixados e apenas dois marcados.



Por seu lado, o PSG é líder à condição, com cinco vitórias em outros tantos jogos, uma vez que o campeão Mónaco, de Leonardo Jardim, só no sábado, pelas 16:00, entra em campo, frente ao Nice.



Antes, Lille e Bordéus empataram a zero, num jogo em que Edgar Ié foi titular no centro da defesa dos homens da casa, que ficaram sem Thiago Maia, expulso por acumulação de cartões amarelos, aos 32 minutos.



Apesar das muitas tentativas dos ‘girondinos’, especialmente por Preville, avançado contratado ao Lille no último dia do mercado, a equipa de Marcelo Bielsa segurou o empate e somou o quinto ponto na presente campanha, subindo à 11.ª posição, enquanto o Bordéus continua sem perder e tem nove pontos.