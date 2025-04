Nantes-Sporting na "Champions" de andebol

Após o desaire na Polónia, na quinta-feira, por 28-25, o Nantes conquistou a reviravolta na eliminatória, ao vencer em casa por 29-24, na segunda mão, depois de ter chegado ao intervalo com uma larga vantagem (17-8).



O Sporting avançou diretamente para os "quartos", ao terminar o Grupo A no segundo lugar, apenas atrás dos húngaros do Veszprém, tornando-se na primeira equipa portuguesa a chegar a esta fase no atual formato.



Antes, o ABC esteve entre os oito melhores da Liga dos Campeões em 2000/01 e em 1997/98, em ambos os casos num formato diferente, tendo os bracarenses ainda disputado a final em 1993/94, que perderam diante dos espanhóis do TEKA Santander, e o grupo de acesso ao jogo decisivo em 1995/96.



O Nantes, finalista vencido da competição em 2017/18, frente ao Montpellier, recebe os "leões" em 23 ou 24 de abril, deslocando-se ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, uma semana depois, em 30 de abril ou 1 de maio, para a segunda mão.



A final a quatro da 65.ª edição da Liga dos Campeões vai ser disputada na Lanxess Arena, em Colónia, nos dias 14 e 15 de junho.