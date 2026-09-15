Nou Camp recebe final da Liga dos Campeões de 2028/29





(Com Lusa)

O reduto do ‘Barça’ volta, assim, a ser o local da decisão da principal prova europeia de clubes 20 anos depois do célebre triunfo do Manchester United sobre o Bayern Munique por 2-1, em 1998/99, com dois golos nos descontos.O Comité Executivo da UEFA também confirmou o Allianz Arena, ‘casa’ do Bayern Munique, como palco da final da edição 2027/28 da ‘Champions’, sendo que era candidatura única.A prova fecha no reduto dos bávaros três anos depois do 5-0 do Paris Saint-Germain ao Inter Milão.Antes de Munique (2008) e Barcelona (2009), será o Estádio Metropolitano, em Madrid, a receber a final da Liga dos Campeões de 2006/27.A UEFA anunciou também que, em 2027/28, a final da Liga Europa será em Bucareste, a da Liga Conferência em Turim e a da ‘Champions’ feminina em Lyon.Na época seguinte (2028/29), Belgrado será palco do jogo decisivo da Liga Europa, Budapeste da decisão da Liga Conferência e Cardiff da final da Liga dos Campeões feminina.Em Salónica, o Comité Executivo da UEFA marcou ainda a Supertaça europeia de 2027 para Amesterdão e a de 2028 para Astana, divulgando ainda que a final da Liga dos Campeões de futsal de 2027 será em Bienna, na Suíça.