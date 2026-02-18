Nova proeza do Bodo/Glimt, agora contra o vice-campeão europeu





(Com Lusa)

No relvado sintético do Estádio Aspmyra, sob temperaturas negativas e elevada humidade, os noruegueses, semifinalistas da Liga Europa em 2024/25, voltaram a desafiar a lógica na estreia na principal prova europeia de clubes e ganharam (3-1) na primeira-mão, jogada em casa, aos italianos detentores de três troféus e finalistas vencidos em duas das últimas três edições.Francesco Esposito (30 minutos) ainda respondeu ao golo inaugural de Sondre Fet (20), mas, na segunda parte, Jens Petter Hauge (61) e o dinamarquês Kasper Hogh (64) fixaram o triunfo dos nórdicos, que não competiam oficialmente há três semanas, em plena transição de época na Noruega, e vinham de vitórias sobre Manchester City e Atlético de Madrid, ambas em janeiro, nas derradeiras duas de oito jornadas da fase de liga.Proveniente do clima frio do Círculo Polar Ártico, o Bodo/Glimt levará dois tentos de vantagem para a visita ao Inter, líder isolado da Liga italiana e cuja série de seis êxitos em todas as competições terminou, dificultando um possível duelo com o bicampeão português Sporting na próxima ronda.Nos ‘oitavos’ estão quase os ingleses do Newcastle, que golearam na visita aos azeris do Qarabag (6-1), guiados pelo inédito ‘póquer’ como sénior de Anthony Gordon, na estreia dos dois clubes na fase a eliminar da Liga dos Campeões.O avançado tornou-se o segundo atleta na história da prova a fazer quatro golos antes do intervalo (03, 32, 33 e 45+1 minutos) - o segundo de penálti -, num resultado avolumado através do alemão Malick Thiaw (08) e pelo suplente Jacob Murphy (72), com Elvin Cafarquliyev a reduzir (54) para os anfitriões, que lançaram de início o luso-cabo-verdiano Leandro Andrade.Gordon subiu à vice-liderança dos melhores marcadores desta edição, ao somar 10 tentos, a três do francês Kylian Mbappé, dos espanhóis do Real Madrid, tendo contribuído para a maior vitória de sempre nas competições europeias do Newcastle, antecedida de uma viagem de cerca de 4.000 quilómetros até Baku.Tarefa encaminhada também tem o Bayer Leverkusen, face ao triunfo fora sobre o Olympiacos (2-0), sentenciado pelo checo Patrik Schick (60 e 63 minutos) e com arbitragem do português João Pinheiro, invertendo o êxito caseiro dos gregos sobre os alemães na sétima jornada da fase principal.Os lusos Gelson Martins e Daniel Podence atuaram de início pela equipa do Pireu, que, no regresso às eliminatórias 12 anos depois, apostou em Chiquinho na segunda parte, mas preteriu Costinha e Diogo Nascimento.Desfalcados do português Carlos Forbs, por lesão, os belgas recuperaram de duas desvantagens para empatar na receção aos espanhóis do Atlético de Madrid (3-3), evitando o desaire pelo grego Christos Tzolis (89 minutos).O nigeriano Raphael Onyedika (52 minutos) e o ítalo-alemão Nicolò Tresoldi (60) já tinham reagido aos tentos do argentino Julián Alvarez (08), de penálti, e do nigeriano Ademola Lookman (45+4), mas um autogolo do equatoriano Joel Ordóñez (79) recolocou os ‘colchoneros’ na frente, antes de Tzolis igualar e manter os belgas invictos em cinco duelos caseiros com este adversário.A segunda mão do play-off da Liga dos Campeões disputa-se entre 24 e 25 de fevereiro, incluindo a visita do Benfica ao Real Madrid, recordista de conquistas (15), depois do êxito ‘merengue’ em Lisboa (1-0), na terça-feira.Os vencedores juntam-se aos oito primeiros classificados da fase de liga, nomeadamente Arsenal, autor de um pleno de oito vitórias, Bayern Munique, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, o campeão mundial Chelsea, Sporting, que pode defrontar o Benfica nos ‘oitavos’, e Manchester City.