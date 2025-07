Panathinaikos entra a perder na Liga dos Campeões

Melhor esteve o Ludogorets, do técnico luso Rui Mota, que na Croácia impôs um 'nulo' ao Rijeka, passando a ser o favorito da eliminatória, já que vai receber o adversário, que hoje alinhou com Tiago Dantas, em Razgrad.



Na Escócia, o histórico Rangers levou a melhor, com toda a justiça, com a formação de Russel Martin bem orientada para continuar na luta pela fase de liga da Liga dos Campeões.



O domínio escocês foi avassalador - cerca de 75% na posse de bola - mas só deu fruto na segunda parte, com os golos de Findlet Curtis, aos 52 minutos, e do francês Djeidi Gassama, aos 78, três minutos depois de ter entrado na partida.



Em Rijeka, o jogo foi mais equilibrado, mas com a equipa búlgara a rematar mais.



Destaque ainda, nos jogos de hoje, para a robusta goleada dos polacos Lech Poznan na receção aos islandeses do Breidablik, por 7-1. Pela equipa polaca jogaram Afonso Sousa e Joel Pereira, que anotou um dos golos.