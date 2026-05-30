Paris Saint-Germain é bicampeão da Europa





(Com Lusa)





O alemão Kai Havertz, aos seis minutos, deu vantagem aos londrinos, Ousmane Dembélé empatou para os parisienses, aos 65, na conversão de uma grande penalidade, com a igualdade a perdurar nos 90 minutos e no prolongamento.Nas grandes penalidades, Eze e Gabriel não conseguiram marcar, tal como Nuno Mendes, do lado dos parisienses, que converteram os restantes castigos máximos e venceram por 4-3.Depois da goleada imposta ao Inter Milão (5-0), na época passada, e do desaire frente ao Bayern Munique (1-0), em Lisboa, em 2019/20, os parisienses, pentacampeões franceses, revalidaram o cetro europeu, ao derrotarem os 'gunners', que eliminaram o Sporting, nos quartos de final, na segunda presença dos londrinos no jogo decisivo da ‘Champions’, depois do desaire frente ao FC Barcelona, em 2005/06.O Paris Saint-Germain impediu o pleno de vitórias de clubes ingleses nas competições europeias, depois dos triunfos do Aston Villa, na Liga Europa, e do Crystal Palace, na Liga Conferência, e tornou-se no nono clube a revalidar o título, o segundo na era ‘Champions’, depois do ‘tri’ do Real Madrid (2015/16, 2016/17 e 2017/18).