Paul Pogba diz que Manchester United o proibiu de falar à imprensa

Lusa Comentários 03 Out, 2018, 16:21 | Liga dos Campeões

O campeão do mundo pela seleção gaulesa cruzou-se com os jornalistas na zona mista, afirmando não ter “permissão” para falar à impressa.



Esta temporada, o futebolista francês, de 25 anos, tem mantido uma relação difícil com o treinador português José Mourinho, de acordo com vários relatos da imprensa.



Após os jogos da ‘Premier League’ com Leicester e Wolverhampton, Pogba fez críticas ao comportamento da equipa, depois de resultados negativos.



“Há coisas que não posso dizer, senão vou levar uma multa", disse após o jogo com o Leicester, para, depois do jogo com o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, declarar que, jogando em casa, a equipa tinha de “atacar sempre”.



A semana passada foi marcada por um confronto entre Pogba e Mourinho capturado pelas câmaras num treino, com o francês a perder, posteriormente, o estatuto de sub-capitão.



O Manchester United já não vence há quatro jogos, num dos piores arranques da história do clube desde 1989.



Cumpridos 10 jogos em 2018/19, o Manchester United está a nove pontos do líder, o seu rival Manchester City, na ‘Premier League', em segundo lugar do Grupo H da ‘Champions', a dois pontos dos italianos da Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, e fora da Taça da Liga, após derrota com o Derby County no desempate por grandes penalidades (8-7).