Pauleta e Alidou acreditam que Benfica pode chegar longe

As ‘encarnadas’ defrontam o Lyon, na terça-feira, em encontro da primeira mão da eliminatória, no Estádio da Luz, e a capitã não escondeu a ambição do grupo, em declarações à imprensa, quando questionada sobre até onde o Benfica pode chegar na competição.



“Até à final, que é o último jogo. Temos noção de que o Lyon é uma das melhores equipas da Europa na história do futebol feminino, mas sabemos que com o nosso trabalho, o nosso empenho e a nossa qualidade podemos fazer frente a qualquer equipa”, atirou a jogadora espanhola, no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Nesta época, o Benfica ultrapassou a fase de grupos pela primeira vez na sua história e Pauleta lembrou que essa capacidade da equipa “já foi demonstrada”, nomeadamente contra o FC Barcelona, no último encontro dessa fase, em que empataram 4-4 com as catalãs.



“É ter noção das coisas, a equipa técnica passar-nos os temas mais importantes para o jogo e depois, dentro das quatro linhas, são 90 minutos cá [em Lisboa] e 90 minutos lá [em Lyon]. Tudo pode acontecer, temos noção disso e vamos com tudo”, resumiu Pauleta.



A partida frente às francesas, oito vezes vencedoras da competição, prepara-se, de resto, “como qualquer outro jogo da I Liga ou da Liga dos Campeões, analisando as diferentes valências das adversárias, mas também focando bastante no próprio processo de jogo”.



“É importante analisarmos o adversário, seja ele qual for, e depois, dentro de campo e nos treinos, prepararmos os nossos processos. Porque por muito que saibas do adversário, se os teus processos não estão claros dentro de campo, não consegues fazer nada”, comentou a capitã do clube da Luz.



Pauleta ainda não jogou qualquer minuto na Liga dos Campeões desta época, uma vez que só há pouco tempo recuperou de uma grave lesão num joelho, ao contrário de Marie Alidou, que entre pré-eliminatórias e fase de grupos já marcou oito golos em nove presenças.



A internacional canadiana referiu, também no Seixal, que a equipa já mostrou nos jogos anteriores da competição que pode “fazer muitas coisas boas quando joga unida” e garantiu que vai “com tudo para este jogo dos quatros de final”.



“Sabemos que nesta Liga [dos Campeões] vamos jogar contra as melhores equipas e como mostram os resultados dos jogos anteriores, agora temos uma ideia clara do que precisamos para bater essas grandes equipas”, destacou a jogadora ex-Famalicão.



Nesse sentido, Alidou destacou que o Benfica “não é uma equipa pequena” no contexto do futebol feminino europeu e prometeu uma grande prestação na terça-feira, quando questionada até onde pode chegar a equipa na Liga dos Campeões.



“Muito longe. Não posso prever o futuro, mas por aquilo que vamos apresentar no dia 19 contra o Lyon, as pessoas devem estar preparadas para um grande espetáculo, honestamente”, concluiu a jogadora das ‘encarnadas’.



O Benfica recebe o Lyon na terça-feira, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.



As ‘encarnadas’ qualificaram-se nesta época, pela primeira vez, para a fase de eliminatórias da principal competição europeia de clubes, após terminarem o Grupo A em segundo lugar, atrás do Barcelona, deixando para trás as alemãs do Eintracht Frankfurt e as suecas do Rosengard.