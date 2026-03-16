Pedro Gonçalves quer Sporting a marcar cedo e sempre alerta na defesa

“Temos de ir o mais rapidamente possível à procura do golo, mas também tendo a urgência de defender. Não podemos sofrer um golo, porque isso complica mais as contas. Devemos atacar, mas também preocupar-nos com a defesa, porque eles são fortes no contra-ataque”, apontou, em conferência de imprensa de antevisão.



O internacional português, de 27 anos, cumpriu um jogo de suspensão e falhou a visita ao reduto dos noruegueses do Bodo/Glimt, que triunfaram por 3-0 e deixam a eliminatória em ‘maus lençóis’ para os sportinguistas, apesar da enorme crença.



“Sei que eu acredito muito, o resto da equipa também. Os adeptos estão a passar-nos a energia de que acreditam connosco. Vamos fazer tudo para que consigamos dar a volta ao resultado. A equipa do Bodo/Glimt surpreendeu-nos bastante, são muito competentes e exigentes. Vai ser difícil, mas nós acreditamos muito”, disse.



Pedro Gonçalves, escolha habitual do treinador Rui Borges para extremo-esquerdo ou médio-ofensivo no sistema tático, espera sentir-se “a 100%” para o duelo, para o qual o Sporting parte com conhecimento dos aspetos que tem agora de corrigir.



“A equipa técnica já fez o trabalho de análise sobre o que não correu tão bem no jogo passado. Nós sabemos bem que alguns momentos de pressão não foram os melhores, portanto, vamos tentar corrigir isso e mostrar que somos uma equipa completamente diferente daquela que fomos na primeira mão”, frisou o jogador.



Sporting e Bodo/Glimt defrontam-se na terça-feira, a partir das 17:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do suíço Sandro Schärer.